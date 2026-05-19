Şampiyon Fenerbahçe ArsaVev gol oldu yağdı!

Turkcell Kadınlar Süper Lig'inin 29. haftasında şampiyon Fenerbahçe ArsaVev, sahasında Ünye Kadın SK'yi 8-0 mağlup etti.

19 Mayıs 2026 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 16:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe arsaVev, 29. haftada konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 yendi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada Busem Şeker ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 32. dakikada Maria Alves ile farkı 2'ye (2-0) çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda da gollerine devam eden sarı-lacivertli takım, 56. dakikada İpek Kaya, 70. dakikada Andrea Staskova ile farkı açmaya devam etti: 4-0.

Fenerbahçe, 76. dakikada penaltı kazandı. Konuk ekipte kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale ettiği için Agnesa Gashi, kırmızı kart gördü. 77. dakikada penaltıyı kullanan Yağmur Uraz, kaleci Sudenur Yolcu'yu geçemedi. 81'inci dakikada Yağmur Uraz bu kez sahneye çıktı ve takımının 5. golünü attı: 5-0.

87. dakikada sarı-lacivertlilerde Flourish Chioma Sabastine, rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem beyaz noktayı gösterdi. 88'inci dakikada kullanılan penaltıyı Andrea Staskova ağlarla buluşturdu: 6-0.

90. dakikada ceza yayının içinden Cansu Gürel, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 7'ye çıkardı: 7-0.

90+4. dakikada Busem Şeker ile bir gol daha bulan sarı-lacivertli takım, maçı 8-0 kazandı.

Şampiyon Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 80 yaptı. Ünye Kadın Spor Kulübü ise 40 puanda kaldı.

Tarihinde ilk kez bu sezon kadın futbolunda zafere ulaşan sarı-lacivertliler, sezonu Fatih Vatanspor; Ünye Kadın Spor Kulübü de Amed Sportif Faaliyetler maçıyla noktalayacak.

ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ FUTBOLCULARINDAN ALKIŞ

Ünye Kadın Spor Kulübü futbolcuları, lig şampiyonluğundan dolayı Fenerbahçeli oyuncuları karşılaşma öncesinde alkışladı.

Bir koridor oluşturan Ordu temsilcisinin futbolcuları, başarısından dolayı sarı-lacivertlileri alkışlarla kutladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
