Şampiyon Barcelona'dan üç gollü kapanış

İspanya La Liga'nın son haftasında şampiyon Barcelona, Athletic Bilbao'ya konuk oldu.



San Mames Barria Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Barcelona, 3-0 kazandı.



Katalanlara galibiyeti getiren golleri, 14 ve 17. dakikalarda Robert Lewandowski ile 90+4'te penaltıdan Daniel Olmo kaydetti.



Bu mağlubiyetin ardından Athletic Bilbao, beş maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.



Bu sonucun ardından şampiyon Barcelona, ligi 88 puanla tamamladı. Athletic Bilbao ise 70 puanda 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.