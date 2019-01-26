Samet Aybaba: ''Fark yapabilirdik...''

Bursaspor Teknik Direktörü, Kayserispor'un ağır savunmasının arkasına toplar atarak sonuca gitmeyi planladıklarını söyledi.Karşılaşmaya istedikleri şekilde başladıklarını dile getiren Aybaba, şu değerlendirmede bulundu:"Müsabakaya iyi başladık ve golü bulduk. Sonra savunmadan çıkışta orta sahada çok basit pas hataları yaptık. Geçişleri iyi yapsaydık belki ilk yarıda farklı bir şekilde öne geçebilirdik. Rakip 10 kişi kaldı. Biliyorsunuz 10 kişi kalan takımlar geriye yaslanır, gömülür futbolun gereğidir bu. Siz ne yapacaksınız, kanatları iyi kullanacaksınız. Bizde iki forvete döndük. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha yavaş oynamaya başladık. Çok duran top kazandık ama iyi değerlendiremedik. Hiç planlamadığımız şekilde 11 maçta berabere kaldık. Çok enteresan, futbolun kendi kaderi galiba bu. Halbuki kazanacağımız her maç gelecekle ilgili planlarımızı daha sağlıklı yapmayı ve genç futbolcuları oyunda daha iyi kullanmamızı sağlayacaktı ama 'puan puandır' diyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz."