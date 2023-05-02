Sam Adekugbe'nin acı günü

Galatasaray, Sam Adekugbe'nin amcası Kayode Adekugbe'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sam Adekugbe'nin acı günü
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02 Mayıs 2023 19:37
Galatasaray, Sam Adekugbe'nin amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Sam Adekugbe'nin amcası Kayode Adekugbe'nin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Cenazeye katılmak için izin isteyen değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabırlar diliyoruz."

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