Sallai, ligde Eyüpspor'a atıyor!

Galatasaray forması giyen Roland Sallai, ligdeki iki golünü de Eyüpspor'a karşı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sallai, ligde Eyüpspor'a atıyor!
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27 Nisan 2025 19:36
Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Galatasaray, Roland Sallai'nin 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Süper Lig'de ikinci golünü atan Macar futbolcu, iki golünü de Eyüpspor karşısında buldu. Sallai, ligin ilk yarısında oynanan Eyüpspor maçında da fileleri havalandırmıştı.

Sallai'nin Eyüpspor'a attığı iki golde de asist Victor Osimhen'den geldi.

Öte yandan kupadaki Konyaspor maçında da iki gol atan Sallai, son 2 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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