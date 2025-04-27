Sallai, ligde Eyüpspor'a atıyor!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Galatasaray, Roland Sallai'nin 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Süper Lig'de ikinci golünü atan Macar futbolcu, iki golünü de Eyüpspor karşısında buldu. Sallai, ligin ilk yarısında oynanan Eyüpspor maçında da fileleri havalandırmıştı.
Sallai'nin Eyüpspor'a attığı iki golde de asist Victor Osimhen'den geldi.
Öte yandan kupadaki Konyaspor maçında da iki gol atan Sallai, son 2 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de ikinci golünü atan Macar futbolcu, iki golünü de Eyüpspor karşısında buldu. Sallai, ligin ilk yarısında oynanan Eyüpspor maçında da fileleri havalandırmıştı.
Sallai'nin Eyüpspor'a attığı iki golde de asist Victor Osimhen'den geldi.
Öte yandan kupadaki Konyaspor maçında da iki gol atan Sallai, son 2 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.