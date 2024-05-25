Salih Uçan: 'Bataklıkta çiçek açtı'

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olurken elde edilen zafere attığı golle katkı sağlayan ve maçın adamı seçilen Salih Uçan, Sabah'a konuştu.
"BATAKLIKTA ÇİÇEK AÇTI"
Yarı finaldeki Ankaragücü maçı sonrası sarf ettiği "Kupayı kazanmak, bataklıkta çiçek açması demek" sözleri hatırlatılan 30 yaşındaki futbolcu, "Her şey çok kötüydü… Sonuçlar kötü… Taraftarların tepkileri, sakatlıklar, sürekli hoca değişimi… O kadar çok olumsuzluk vardı ki, resmen bir bataklıktı. Kupayı aldığımız takdirde bataklık kuruyup çiçek açacaktı. Ve artık çiçek açtı…" dedi.
Salih Uçan, sözlerine "Sezon başında oynadığımız Avrupa maçları dışında bizim için iyi bir sezon olmadı. Bu sezonu unutturma şansına ulaşmışken bunu geri çeviremezdik. Futbolcular, teknik ekip, çalışanlar, idareciler, herkes adına iyi bir sezon geçmezken bir fırsat vardı ve şansımızı iyi değerlendirdik. Kupayı kazanmamız çok iyi oldu, hepimiz kendimize geldik. Stada doğru yola çıktığımızda takıma '11 aydır birlikteyiz. Herkes canını dişine takarak oynasın, bütün olumsuzluklar unutulsun. Bu sezon hem üzüldük hem de bizi sevenleri üzdük. Onları mutlu edelim' dedim. Tüm takım arkadaşlarım "Salih haklısın" karşılığını verdi. Kafamızda sadece ve sadece kupayı kazanmak vardı." diye devam etti.
"MAÇIN ADAMI ÖDÜLÜ ÇİLEK"
Deneyimli orta saha oyuncusu finalde maçın oyuncusu seçilmesi ile ilgili olarak, "Benim tek bir düşüncem vardı; o da sezonu kupayı müzeye götürerek tamamlamak adına takıma en iyi katkıyı vermekti. Bu düşüncemi sahada icra edebildiğim için de çok mutluyum. 'Maçın en iyi oyuncusu' ödülü elbette beni onurlandırdı. Kupa pastaysa maçın adamı ödülü de çileği oldu. Sakatlık sorunları yaşadım. Hocalarımın isteği ve ihtiyaç doğrultusunda bazen erken döndüm. Takım için mücadelemi her koşulda vermeye çalıştım. Kontratımla ilgili spekülasyonlar oldu ama birçoğu gerçeği yansıtmıyordu. Sözleşmem bitecek ya da bitmeyecek diye düşünmeden, Beşiktaş'ın formasına yakışır şekilde mücadele verip terletmek için elimden gelen tüm gayreti ve özveriyi gösterdim." diye konuştu.
"BATAKLIKTA ÇİÇEK AÇTI"
Yarı finaldeki Ankaragücü maçı sonrası sarf ettiği "Kupayı kazanmak, bataklıkta çiçek açması demek" sözleri hatırlatılan 30 yaşındaki futbolcu, "Her şey çok kötüydü… Sonuçlar kötü… Taraftarların tepkileri, sakatlıklar, sürekli hoca değişimi… O kadar çok olumsuzluk vardı ki, resmen bir bataklıktı. Kupayı aldığımız takdirde bataklık kuruyup çiçek açacaktı. Ve artık çiçek açtı…" dedi.
Salih Uçan, sözlerine "Sezon başında oynadığımız Avrupa maçları dışında bizim için iyi bir sezon olmadı. Bu sezonu unutturma şansına ulaşmışken bunu geri çeviremezdik. Futbolcular, teknik ekip, çalışanlar, idareciler, herkes adına iyi bir sezon geçmezken bir fırsat vardı ve şansımızı iyi değerlendirdik. Kupayı kazanmamız çok iyi oldu, hepimiz kendimize geldik. Stada doğru yola çıktığımızda takıma '11 aydır birlikteyiz. Herkes canını dişine takarak oynasın, bütün olumsuzluklar unutulsun. Bu sezon hem üzüldük hem de bizi sevenleri üzdük. Onları mutlu edelim' dedim. Tüm takım arkadaşlarım "Salih haklısın" karşılığını verdi. Kafamızda sadece ve sadece kupayı kazanmak vardı." diye devam etti.
"MAÇIN ADAMI ÖDÜLÜ ÇİLEK"
Deneyimli orta saha oyuncusu finalde maçın oyuncusu seçilmesi ile ilgili olarak, "Benim tek bir düşüncem vardı; o da sezonu kupayı müzeye götürerek tamamlamak adına takıma en iyi katkıyı vermekti. Bu düşüncemi sahada icra edebildiğim için de çok mutluyum. 'Maçın en iyi oyuncusu' ödülü elbette beni onurlandırdı. Kupa pastaysa maçın adamı ödülü de çileği oldu. Sakatlık sorunları yaşadım. Hocalarımın isteği ve ihtiyaç doğrultusunda bazen erken döndüm. Takım için mücadelemi her koşulda vermeye çalıştım. Kontratımla ilgili spekülasyonlar oldu ama birçoğu gerçeği yansıtmıyordu. Sözleşmem bitecek ya da bitmeyecek diye düşünmeden, Beşiktaş'ın formasına yakışır şekilde mücadele verip terletmek için elimden gelen tüm gayreti ve özveriyi gösterdim." diye konuştu.