Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın yeni takımı Wolfsburg oldu.
Dortmund, milli oyuncunun bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralandığını açıkladı.
Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Salih Özcan için, "Kadromuzdaki yeni rekabet ortamı, ona bu sezon istediği oynama süresini veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle Salih'i bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralamayı kabul ettik. Kendisine bu yıl şans diliyorum." dedi.
Salih Özcan & Wolfsburg
Dortmund, milli oyuncunun bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralandığını açıkladı.
Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Salih Özcan için, "Kadromuzdaki yeni rekabet ortamı, ona bu sezon istediği oynama süresini veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle Salih'i bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralamayı kabul ettik. Kendisine bu yıl şans diliyorum." dedi.
Salih Özcan & Wolfsburg
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