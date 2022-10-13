Salah, rekoru Gomis'in elinden aldı

Mohamed Salah, Gomis'e ait olan Şampiyonlar Ligi'nde yapılan en hızlı hat-trick rekorunu egale etti.

, Fotoğraf; EPA
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Salah, rekoru Gomis'in elinden aldı
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13 Ekim 2022 00:31
Liverpool'un Rangers'ı 7-1 yendiği maçta Salah'ın yaptığı hat-trick tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan isim olan Salah, Rangers ağlarına 6 dakikada 3 gol atmayı başardı.

Daha önceki rekor ise eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'teydi. Gomis, 2010-2011 sezonunda Lyon forması giyerken Dinamo Zagreb ağlarına 7 dakikada bıraktığı 3 golle bu ünvanı elinde bulunduruyordu.

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