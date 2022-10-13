Salah, rekoru Gomis'in elinden aldı

Liverpool'un Rangers'ı 7-1 yendiği maçta Salah'ın yaptığı hat-trick tarihe geçti.



Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan isim olan Salah, Rangers ağlarına 6 dakikada 3 gol atmayı başardı.



Daha önceki rekor ise eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'teydi. Gomis, 2010-2011 sezonunda Lyon forması giyerken Dinamo Zagreb ağlarına 7 dakikada bıraktığı 3 golle bu ünvanı elinde bulunduruyordu.





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