Sakaryaspor, İzmir'de 3 puanla başladı

Sakaryaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e 3 puanla başladı.

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Sakaryaspor, İzmir'de 3 puanla başladı
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13 Ağustos 2023 23:48
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 23:58
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sakaryaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Dino Ndlovu kaydetti.

Sakaryaspor'da Muhammed Rashad, 90+11. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor lige 3 puanla, Göztepe ise puansız başladı.

Sakaryaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Göztepe ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Terzi, Erkan Akbulut

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız), Tarkan Serbest, Atınç Nukan, Taha Altıkardeş (Dk. 70 Celil Yüksel), Ali Dere, Yalçın Kayan, Palmer (Dk. 70 Traore), Tijanic (Dk. 70 Ngalina), Mamah (Dk. 83 Kvasina), Diouf

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Mikail Okyar, Hakan Yavuz (Dk. 86 Çağlayan Menderes), Nalepa, Del Valle (Dk. 86 Muhammed Akarslan), Burak Süleyman (Dk. 70 Rashad Muhammed), Ndlovu (Dk. 77 Kasongo)

Gol: Dk. 49 Ndlovu (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+11 Rashad Muhammed (Sakaryaspor)

Sarı kart: Dk. 78 Del Valle (Sakaryaspor)

 

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