Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da 23 ilden 485 sporcunun katılımıyla düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası sona erdi. İki gün süren turnuvada, sporcular farklı yaş kategorilerinde ve stillerde yaklaşık 800 müsabakada mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası sona erdi
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03 Kasım 2024 18:21
Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 485 sporcu katıldı.

Sporcular, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde iki gün boyunca mücadele etti.

Yaklaşık 800 müsabakanın yapıldığı şampiyonada sporcular, açık el, kısa ve uzun silah stillerinde yarıştı.

Şampiyona sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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