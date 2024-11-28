Şahin kardeşler, Koruncuk Vakfının 'iyilik elçileri' oldu

Milli voleybolcular Elif Şahin ve Saliha Şahin, kız çocuklarının eğitime erişimini destekleyen Koruncuk Vakfının "iyilik elçileri" oldu.



Koruncuk Vakfından yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Kadın Voleybol takımında oynayan Elif Şahin ve Beşiktaş Kadın Voleybol takımında oynayan Saliha Şahin, kız çocuklarının hangi sosyoekonomik koşulda olursa olsun haklarına eriştiği bir dünya oluşturmayı amaçlayan Koruncuk'un iyilik elçileri oldu." denildi.



Kız kardeş milli voleybolcuların, Koruncuk Vakfının kız çocuklarının gelişim süreçlerinde gönüllü destekçi olacağı ve kız çocuklarının haklarının farkında olan güçlü bireyler olarak topluma kazandırılması amacıyla çalışacağı kaydedildi.



Elif Şahin, iyilik elçisi olmasıyla ilgili, "Koruncuk Vakfının iyilik elçileri arasında yer aldığım için çok heyecanlıyım. Kız çocuklarının gelişim sürecinde onları desteklemekten mutluluk duyuyorum. Bu süreçte onlara beraber mükemmel hikayelere imza atacağız. Koruncuk Vakfına böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Saliha Şahin ise "Bu büyük görevde kız çocuklarının hayallerine ulaşabilmeleri sırasında yanlarında olacağım için oldukça heyecanlıyım. Koruncuk Vakfı ile beraber harika projelerde yer almayı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde duygularını anlattı.



