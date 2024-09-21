Safiye Temizdemir'den bronz madalya

Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden milli sporcu Safiye Temizdemir, bronz madalya aldı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi trap solo müsabakasında yarışan milli sporcumuz Safiye Temizdemir, bronz madalyanın sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi trap solo müsabakasında yarışan milli sporcumuz Safiye Temizdemir, bronz madalyanın sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.