Sadio Mane, Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'in Liverpool'dan 32 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Sadio Mane takımdan ayrılmak istiyor.



TUCHEL'İN GÜVENİNİ KAZANAMADI

Sakatlığı sonrası eski perfomansına ulaşamayan Mane, Mart ayında takımın başına gelen Thomas Tuchel ile de yıldızı barışmamıştı. Senegalli golcünün yeni sezonda Alman devinin formasını giymesi beklenmiyor.



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Senegalli yıldız 12 gol atarken 6 asist yaptı.



Öte Yandan Bayern Münih devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Cancelo'nun bonservisini almayı

düşünmüyor. Cancelo, Pep Guardiola ile yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrılmıştı.











