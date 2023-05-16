Sadio Mane, Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor!

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Sadio Mane'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Sadio Mane, Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2023 15:01
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 15:13
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'in Liverpool'dan 32 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Sadio Mane takımdan ayrılmak istiyor.

TUCHEL'İN GÜVENİNİ KAZANAMADI
Sakatlığı sonrası eski perfomansına ulaşamayan Mane, Mart ayında takımın başına gelen Thomas Tuchel ile de yıldızı barışmamıştı. Senegalli golcünün yeni sezonda Alman devinin formasını giymesi beklenmiyor.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Senegalli yıldız 12 gol atarken 6 asist yaptı.

Öte Yandan Bayern Münih devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Cancelo'nun bonservisini almayı
düşünmüyor. Cancelo, Pep Guardiola ile yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrılmıştı.

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery