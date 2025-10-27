27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Sadettin Saran, Gaziantep'teki Fenerium'u ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK maçı öncesi Fenerium mağazasını ziyaret ederek taraftarlarla bir araya geldi.

calendar 27 Ekim 2025 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'teki Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya geldi.
 
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Saran, bir alışveriş merkezindeki Fenerium mağazasını ziyaret etti.
 
Burada taraftarlarla buluşan Saran, mağaza çalışanlarıyla da sohbet etti.
 
Saran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her deplasmanda Fenerium mağazalarını ziyaret edeceklerini belirterek, "Biz markalarımızla gurur duyuyoruz. Sponsorlarımız da bizim büyük destekçilerimiz. Feneriumlarda daha güzel işler yapacağız." dedi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
