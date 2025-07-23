Sadettin Saran'dan başkan adaylığı için mesaj!

Eylül ayında olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan bir paylaşım geldi.
Eylül ayında yapılacak seçimde başkan adayı olması beklenen Saran, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sadettin Saran'ın paylaşımında, Fenerbahçe'nin kongre tarihi olan 21 Eylül'ün yer alması dikkat çekti.
Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde başkan adaylığını açıklaması ve adaylık için gerekli imzaları toplamaya başlaması bekleniyor.
Eylül ayında yapılacak seçimde başkan adayı olması beklenen Saran, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sadettin Saran'ın paylaşımında, Fenerbahçe'nin kongre tarihi olan 21 Eylül'ün yer alması dikkat çekti.
Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde başkan adaylığını açıklaması ve adaylık için gerekli imzaları toplamaya başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de başkanlığa aday olması beklenen Saadettin Saran paylaşım yaptı.pic.twitter.com/mOJeKAcDEx
— Sporx (@sporx) July 23, 2025