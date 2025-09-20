Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi. Başkan Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara, başkan adayı Sadettin Saran dikkat çeken ifadelerle karşılık verdi.
"KORKU BACAYI SARDI"
Saran, Ali Koç'un gerçekleri konuşmadığını savunarak, "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Gereken şeyleri söyleyeceğiz." dedi.
"PRENSİPLERİNDEN TAVİZ VERDİ"
Başkan adaylığı sürecinde kararlılığını vurgulayan Saran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi."
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yanıt!
Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Ali Koç'un açıklamalarına "Korku bacayı sardı, prensiplerinden taviz verdi" sözleriyle yanıt verdi.
Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi. Başkan Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara, başkan adayı Sadettin Saran dikkat çeken ifadelerle karşılık verdi.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da Okan Buruk'u pişman eden karar!
-
9
Fenerbahçe'de yeni penaltıcı belirlendi!
-
8
Hamdi Akın: "Ali Koç'a haksızlık yapılıyor"
-
7
Livakovic: "En iyi kaleci olmak için geldim"
-
6
Murat Salar'dan Ali Koç yönetimine flaş sözler!
-
5
Filenin Efeleri tarih yazıyor: Çeyrek finaldeyiz!
-
4
Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a gönderme!
-
3
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
-
2
Can Uzun, Almanya'da gündem: "Sane'den çok daha iyi"
-
1
Fenerbahçe kongresinde ilk gün tamamlandı!
- 19:50 Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yanıt!
- 19:37 Sefer Yılmaz: "Üst sıraları yeniden kovalamak istiyoruz"
- 19:35 24'üncü Bosphorus Cup'ta kupanın sahibi: Rossko Racer JPK 1180!
- 19:29 Sedat Ağçay: "Müthiş bir 3 puan"
- 19:07 Leeds United'dan hızlı geri dönüş
- 19:05 Trabzonspor - Gaziantep FK: 11'ler
- 18:59 Gençlerbirliği'nden sezonun ilk galibiyeti!
- 18:57 Hull City, evinde Southampton'ı rahat geçti!
- 18:37 Bayern Münih, Harry Kane ile üç puana uzandı!
- 18:29 Hamburg, ligdeki ilk galibiyetini aldı!
- 18:08 Bologna, son dakika penaltısıyla kazandı!
- 18:01 Vanspor ile Sivasspor yenişemedi
- 18:01 Keçiörengücü, Bodrum FK'ye ilk mağlubiyetini tattırdı
- 17:47 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın söylediği maddelere veto!
- 17:41 Fenerbahçe'de yönetime yetki verilmedi!
- 17:39 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
- 17:37 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8. gün tamamlandı
- 17:23 Fenerbahçe'de ibra kararı!
- 17:15 Dwedar: "Filistin'i temsil ettiğim için çok mutluyum"
- 17:00 Levante, 9 kişi kalan Girona'ya acımadı!
- 16:28 UTMB Dünya Serisi yarışı, Kaçkar Dağları'nda koşulacak
- 16:24 Adrian Mierzejewski'nden Trabzonspor taraftarına çağrı
- 16:21 Merseyside derbisinde kazanan Liverpool!
- 16:17 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor
- 16:13 Emlak Konut, Fenerbahçe Opet'i mağlup etti
- 15:58 Azerbaycan Grand Prix'si 2030'a kadar Formula 1 takviminde yer alacak
- 15:44 Hansi Flick: "Ballon d'Or'a katılmamız gerekiyor"
- 15:29 Juventus'tan Bernardo Silva'ya yakın takip!
- 15:28 Çağatay Cumali Öncü, gümüş madalya aldı
- 15:21 Genç milli muaythai sporcuları, Dünya Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı
- 15:19 Galatasaray'da Okan Buruk'u pişman eden karar!
- 15:18 Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali düzenlendi
- 15:11 Mehmet Akif Üstündağ: "Tarihi bir başarı"
- 14:50 Karşıyaka taraftarıyla Balıkesir önünde buluşuyor
- 14:49 Bucaspor 1928 ilk galibiyeti istiyor
- 14:37 Beşiktaş'a Ndidi'den müjdeli haber!
- 14:36 Somaspor çıkış arıyor
- 14:30 Menemen FK'nın rakibi Kırklarelispor
- 14:27 Muaythaide altın kemer sahibi Sercan Koç, Avrupa'nın zirvesine odaklandı
- 14:26 Fethiyespor seri için sahada
- 14:26 Aliağa FK evinde sahaya çıkacak
- 14:22 Altay, ligde ilk zafer peşinde
- 14:19 Altınordu'nun konuğu Elazığspor
- 14:17 Zinedine Zidane'ın oğlu Luca, Cezayir Milli Takımı'nı seçti
- 14:17 Bağcılar Belediyesi sporcuları dünya şampiyonasından başarıyla döndü
- 14:15 Karşıyakalı basketbolculardan anlamlı ziyaret
- 14:13 Merkezefendi'den evinde kötü prova
- 14:10 Anadolu Efes, Jordan Loyd'u kadrosuna kattı
- 13:45 Kocaelispor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek
- 13:45 Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım tezahüratı!
- 13:39 Göztepe, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor
- 13:36 5-1 sonrası Leroy Sane'ye büyük tepki!
- 13:25 Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı
- 13:22 Dünya Para Yüzme Şampiyonası, Singapur'da başlayacak
- 13:21 Galatasaray'da Frankfurt yenilgisinin sebepleri!
- 13:16 Dünya şampiyonu Nusrat Allahverdi olimpiyat hedefinde!
- 13:09 Murat Salar'dan Ali Koç yönetimine flaş sözler!
- 12:46 Filenin Efeleri tarih yazıyor: Çeyrek finaldeyiz!
- 12:42 Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 45. randevuda
- 12:35 Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı
AVRUPA'DAN FUTBOL
Leeds United'dan hızlı geri dönüş
Hamburg, ligdeki ilk galibiyetini aldı!
Bologna, son dakika penaltısıyla kazandı!
Hansi Flick: "Ballon d'Or'a katılmamız gerekiyor"
Juventus'tan Bernardo Silva'ya yakın takip!
Can Uzun, Almanya'da gündem: "Sane'den çok daha iyi"
Marchisio: "Kenan, Juventus'un Yamal'ı olabilir!"
Cagliari, Lecce'yi deplasmanda devirdi!
Lyon, Angers engelini tek golle geçti
Stuttgart, sahasında kazandı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|15
|2
|Göztepe
|6
|3
|3
|0
|10
|2
|12
|3
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|11
|4
|Trabzonspor
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|10
|5
|Antalyaspor
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|9
|6
|Gaziantep FK
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|9
|7
|Alanyaspor
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|8
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|8
|9
|Konyaspor
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|7
|10
|Beşiktaş
|4
|2
|0
|2
|4
|7
|6
|11
|Başakşehir
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|5
|12
|Kasımpaşa
|5
|1
|1
|3
|4
|6
|4
|13
|Rizespor
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|4
|14
|Eyüpspor
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|4
|15
|Kayserispor
|4
|0
|3
|1
|3
|7
|3
|16
|Gençlerbirliği
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|3
|17
|Karagümrük
|5
|1
|0
|4
|2
|9
|3
|18
|Kocaelispor
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|1