Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor!

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı yendiği maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu sağ bek Sacha Boey'un sözleşmesindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor!
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11 Eylül 2022 13:37
Galatasaray Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı son anlarda attığı golle 2-1 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılıların, bir süre 10 kişi oynadığı mücadelede dikkat çeken isim Sacha Boey oldu.

Kamerunlu sağ bek, hücumdaki hareketliliği ile Galatasaray'ın galibiyet golüne büyük katkı yaptı. Bu arada genç futbolcunun sözleşmesindeki bir detay dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİNDEKİ BONUS DEVREYE GİRİYOR

Geçen sezon Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya bonservisi alınan Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor.

Bu akşamki Kasımpaşa maçıyla 25. kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Boey için Fransızlar'a 285 bin Euro ek ödeme yapılacak. 21 yaşındaki sağ bekin 50 ve 75. maçlara da özel bonusu bulunuyor. 

 

 

 

 

 

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