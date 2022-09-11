Galatasaray Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı son anlarda attığı golle 2-1 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılıların, bir süre 10 kişi oynadığı mücadelede dikkat çeken isim Sacha Boey oldu.Kamerunlu sağ bek, hücumdaki hareketliliği ile Galatasaray'ın galibiyet golüne büyük katkı yaptı. Bu arada genç futbolcunun sözleşmesindeki bir detay dikkat çekti.Geçen sezon Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya bonservisi alınan Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor.Bu akşamki Kasımpaşa maçıyla 25. kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Boey için Fransızlar'a 285 bin Euro ek ödeme yapılacak. 21 yaşındaki sağ bekin 50 ve 75. maçlara da özel bonusu bulunuyor.