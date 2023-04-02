Sacha Boey görevini yaptı

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Sacha Boey, Adana Demirspor maçında da takımın etkili isimlerinden biriydi.
22 yaşındaki Fransız sağ bek, rakip takımın kanat organizasyonlarına başarıyla karşı koyarken, Galatasaray hücumlarında da takımına destek oldu.
Bu sezon ligdeki 23 maçta forma giyen Boey, bu periyotta 2 kez de asisti yapmayı başardı.
22 yaşındaki Fransız sağ bek, rakip takımın kanat organizasyonlarına başarıyla karşı koyarken, Galatasaray hücumlarında da takımına destek oldu.
Bu sezon ligdeki 23 maçta forma giyen Boey, bu periyotta 2 kez de asisti yapmayı başardı.