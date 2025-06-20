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Sacha Boey Galatasaray'a geri dönüşe kapıyı kapattı!

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Sacha Boey, teklif edilen şartları yetersiz buldu. Fransız oyuncu, şu an için sarı-kırmızılı kulübe dönme planı olmadığını belirtti.

calendar 20 Haziran 2025 12:49 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 12:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey Galatasaray'a geri dönüşe kapıyı kapattı!
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Galatasaray'da yeniden gündeme gelen Sacha Boey transferi, çıkmaza girdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin Boey'e yaptığı teklif, Fransız futbolcu tarafından yetersiz bulundu.

"PLANLARIM ARASINDA YOK"



Geleceği hakkında konuşan genç sağ bek, "Şu an planlarım içerisinde Galatasaray'a dönmek yok" ifadelerini kullandı.

Boey'in bu tutumunun yalnızca mevcut teklifin düşük olmasından kaynaklandığı, oyuncunun olası bir maaş artışı için bu tavrı takındığı da iddialar arasında yer aldı.

BAYERN, SACHA'YI TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Bayern Münih teknik ekibi, gelecek sezon önemli bir rol oynayabileceğini düşündükleri Sacha Boey'i takımda tutmak istiyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile 17 maçta görev alan Boey, 2 asistlik katkı sağladı.




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