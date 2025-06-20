Sacha Boey Galatasaray'a geri dönüşe kapıyı kapattı!

Galatasaray'da yeniden gündeme gelen Sacha Boey transferi, çıkmaza girdi.



Sarı-kırmızılı yönetimin Boey'e yaptığı teklif, Fransız futbolcu tarafından yetersiz bulundu.



"PLANLARIM ARASINDA YOK"

Geleceği hakkında konuşan genç sağ bek,ifadelerini kullandı.Boey'in bu tutumunun yalnızca mevcut teklifin düşük olmasından kaynaklandığı, oyuncunun olası bir maaş artışı için bu tavrı takındığı da iddialar arasında yer aldı.Bayern Münih teknik ekibi, gelecek sezon önemli bir rol oynayabileceğini düşündükleri Sacha Boey'i takımda tutmak istiyor.Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile 17 maçta görev alan Boey, 2 asistlik katkı sağladı.