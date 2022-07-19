Sacha Boey, Fransa'ya dönüyor!

Galatasaray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.



G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı.



STRASBOURG TALİP OLDU



Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon Euro teklif etti.



TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ



Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro isterken Starsbourg teklifini 1.5 milyon Euro'ya yükseltti.



Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ