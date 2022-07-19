Sacha Boey, Fransa'ya dönüyor!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sacha Boey için Ligue 1 ekibi Strasbourg'un ısrarı sürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sacha Boey, Fransa'ya dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2022 10:00
Galatasaray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı.

STRASBOURG TALİP OLDU

Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon Euro teklif etti.

TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro isterken Starsbourg teklifini 1.5 milyon Euro'ya yükseltti.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ