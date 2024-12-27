Saadettin Saran iddiaları için açıklama; "Gerçek dışı"

Saran Group, Saadettin Saran hakkındaki iddiaların asılsız olduğuna dair bir açıklama yayımladı.

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Saadettin Saran iddiaları için açıklama; 'Gerçek dışı'
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27 Aralık 2024 00:39
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alındığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu duyuruldu.

Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından Saran Group'tan yapılan açıklamada "Sadettin Saran'ın gözaltına alındığına dair yapılan haberler kasıtlı ve gerçek dışıdır. Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Sadettin Saran'ın sosyal medyada çıkan dedikodular sırasında evinde olduğu belirtildi.

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