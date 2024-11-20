Ryan Kent için sürpriz Ajax iddiası!

Fenerbahçe'den ayrılan Ryan Kent için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fırsat transferi olduğu vurgulanan Ryan Kent, Avrupa devlerinden Ajax'a yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent için sürpriz Ajax iddiası!
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20 Kasım 2024 14:03
Ekim ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ryan Kent için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı.

Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, İngiliz futbolcunun peşine düştü.

Mika Godts'un sakatlığı sonrası kanat oyuncusu arayışına giren Hollanda devi için Ryan Kent'in fırsat transferi olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca, Kent'in hızlı ve iki ayağını da oldukça iyi kullanan bir futbolcu olduğundan bahsedildi.

FENERBAHÇE'DE TERCİH EDİLMEDİ

Temmuz 2023'te bedelsiz olarak Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, ne İsmail Kartal ne de Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi.

19 MAÇTA 1 GOL 2 ASİST

Forma şansı bulmakta ve takıma adapte olmakta zorlanan İngiliz yıldız sarı - lacivertli formayı tüm kulvarlarda toplamdan 19 kez giyerken bir gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.

16 EKİM'DE YOLLAR AYRILDI

16 Ekim günü ise Fenerbahçe, Ryan Kent ile yollarını ayırdığını açıkladı. 

 
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