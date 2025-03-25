Ryan Kent, aylar sonra kendine kulüp buldu!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ryan Kent, 5 aylık sürenin ardından yeni bir kulüp ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent, aylar sonra kendine kulüp buldu!
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25 Mart 2025 16:56
Fenerbahçe'ye transfer olduğunda mevcut bir teknik direktörün olmamasının kurbanı olan Ryan Kent, transferinin ardından başa geçen İsmail Kartal tarafından tercih edilmemişti. 

Fenerbahçe ile sözleşmesinin fesih ettikten 5 ay sonra Ryan Kent'in adı MLS'den bir kulüple anılmaya başlandı.

SEATTLE SOUNDERS İSTİYOR

Sounder at Heart'ta yer alan haber göre; Kent, MLS takımı Seattle Sounders ile görüşmeler halinde. ABD kulübünün, , İngiliz kanat  ile sezonun geri kalanı için mukavele imzalamak istediği, sözleşmede 2025-2026 sezonu için de opsiyonel bir madde bulunacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE 3 GOL KAYDETMİŞTİ

Fenerbahçe ile 19 kez sahaya çıkan Kent, 3 gol kaydetti. 
 
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