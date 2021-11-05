Ryan Donk: 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında çok ilginç bir olay yaşandı.



Maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.



Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verildi.



Bu olayın ardından maç sonunda konuşan Donk, "Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Uzun yıllardır Türkiye'de oynuyorum birçok şey gördüm ama ilk kez böyle bir şey görüyorum." dedi.





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