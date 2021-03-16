Ryan Donk, 34 yaşında milli oluyor

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Donk, 34 yaşında milli oluyor
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16 Mart 2021 16:51
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ryan Donk, 34 yaşında kariyerinde bir ilke imza atıyor.

Surinam Milli Takımı'nın teknik direktörü Gorre, Ryan Donk'u Dünya Kupası Ön Eleme maçları için aday kadroya dahil etti.

Surinam Milli Takımı ile 2 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atan Gorre, "Henüz ideal kadroya sahip değiliz. En güçlü takımımızı henüz oluşturamadık. Ancak gelen oyuncuları iyi tanıyorum ve bunun işe yarayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda doğumlu Surinamlı olan Ryan Donk, daha önce ne Hollanda ne de Surinam Milli Takımları ile resmi bir maça çıkmadı.



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