Ryan Babel'den sonra B planı da tutmadı!

'ın yıldız futbolcusu'i transfer etmek için büyük uğraş veren ancak transferi gerçekleştiremeyen Brezilya ekibi, Babel'in alternatifi olarak gördüğü Vitinho'dan da olumsuz cevap aldı.Flamengo, B planı olarak gördüğü Vitinho için CSKA Moskova'ya 10 milyon Euro teklif ederken Rus ekibi, bu teklifi yetersiz buldu.Babel'den sonra Vitinho'yu da transfer edemeyen Flamengo'nun C planı arayışına girdiği kaydedildi.