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Ryan Babel'den sonra B planı da tutmadı!

Ryan Babel'i transfer etmek için yoğun uğraş veren ancak Beşiktaş'ı ikna edemeyen Flamengo, B planı olan Vitinho ile de anlaşamadı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ryan Babel'den sonra B planı da tutmadı!
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22 Temmuz 2018 16:16
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'i transfer etmek için büyük uğraş veren ancak transferi gerçekleştiremeyen Brezilya ekibi Flamengo, Babel'in alternatifi olarak gördüğü Vitinho'dan da olumsuz cevap aldı.

Flamengo, B planı olarak gördüğü Vitinho için CSKA Moskova'ya 10 milyon Euro teklif ederken Rus ekibi, bu teklifi yetersiz buldu.

Babel'den sonra Vitinho'yu da transfer edemeyen Flamengo'nun C planı arayışına girdiği kaydedildi.

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