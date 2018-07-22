Ryan Babel'den sonra B planı da tutmadı!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'i transfer etmek için büyük uğraş veren ancak transferi gerçekleştiremeyen Brezilya ekibi Flamengo, Babel'in alternatifi olarak gördüğü Vitinho'dan da olumsuz cevap aldı.
Flamengo, B planı olarak gördüğü Vitinho için CSKA Moskova'ya 10 milyon Euro teklif ederken Rus ekibi, bu teklifi yetersiz buldu.
Babel'den sonra Vitinho'yu da transfer edemeyen Flamengo'nun C planı arayışına girdiği kaydedildi.
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Flamengo, B planı olarak gördüğü Vitinho için CSKA Moskova'ya 10 milyon Euro teklif ederken Rus ekibi, bu teklifi yetersiz buldu.
Babel'den sonra Vitinho'yu da transfer edemeyen Flamengo'nun C planı arayışına girdiği kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın