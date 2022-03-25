Ryan Babel, 2023'te yine İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni teklif yapmayı düşünmediği Ryan Babel için İstanbul ekipleri harekete geçti. Hollandalı futbolcunun bu tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel, 2023'te yine İstanbul'da
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25 Mart 2022 10:35
Galatasaray 'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, kariyerine Türkiye'de devam etmeyi planlıyor.

35 yaşındaki hücumcu her ne kadar Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmak istese de Galatasaray'dan yeni teklif gelmesi beklenmiyor.

Buna karşın Süper Lig'den, özellikle de İstanbul kulüplerinden tecrübeli futbolcuya ilgi olduğu ve Babel'in yeni tekliflere oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

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