19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-0DA
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
1-0DA
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Ruben Amorim'den Cunha ve Mount müjdesi!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, sakatlıklarını atlatan Matheus Cunha ve Mason Mount'un Chelsea karşılaşmasında forma giyebileceklerini açıkladı.

19 Eylül 2025 17:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Premier Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Chelsea'yi evinde ağırlayacak.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, maç öncesi yapılan basın toplantısında sakatlıklarını atlatan Matheus Cunha ve Mason Mount'un Chelsea karşılaşmasında forma giyebileceklerini açıkladı.

Hem Mason Mount hem de Matheus Cunha, 30 Ağustos'ta oynanan Burnley karşılaşmasında sakatlık yaşamışlardı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
