Ruben Amorim'den Cunha ve Mount müjdesi!

Manchester United, Premier Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Chelsea'yi evinde ağırlayacak.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, maç öncesi yapılan basın toplantısında sakatlıklarını atlatan Matheus Cunha ve Mason Mount'un Chelsea karşılaşmasında forma giyebileceklerini açıkladı.
Hem Mason Mount hem de Matheus Cunha, 30 Ağustos'ta oynanan Burnley karşılaşmasında sakatlık yaşamışlardı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, maç öncesi yapılan basın toplantısında sakatlıklarını atlatan Matheus Cunha ve Mason Mount'un Chelsea karşılaşmasında forma giyebileceklerini açıkladı.
Hem Mason Mount hem de Matheus Cunha, 30 Ağustos'ta oynanan Burnley karşılaşmasında sakatlık yaşamışlardı.