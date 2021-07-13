Rosier: 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum'

Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum." şeklinde bir paylaşımla tercihinin siyah-beyazlı takımda olmak olduğunu gözler önüne serdi.







4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

" şeklinde bir paylaşımla tercihinin siyah-beyazlı takımda olmak olduğunu gözler önüne serdi.

Beşiktaş'ın bonservisini almak için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Valentin Rosier, Galatasaray'ın kulübü Sporting'e teklif yapması üzerine flaş bir paylaşım yaptı.Beşiktaş'a oynamak istediğini daha önce de dile getiren Fransız oyuncu,Sporting'e 4 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek olan Beşiktaş, Rosier ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Rosier ile imzalayacağı 4 yıllık sözleşme için toplam 6 milyon euro ödeme yapacak olan Beşiktaş, Fransız futbolcuya her sezona denk gelecek şekilde 500 bin euro da bonus ödemesi yapacak.Valentin Rosier ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, Fransız futbolcuyu bu hafta içerisinde İstanbul'a getirerek antrenmanlara başlatacak.