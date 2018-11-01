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Rose, muazzam performansı sonrası gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı 128-125 alınan galibiyette 50 sayı kaydetmiş olan Derrick Rose, karşılaşma sonrasında yaptığı röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı 128-125 alınan galibiyette 50 sayı kaydetmiş olan Derrick Rose, karşılaşma sonrasında yaptığı röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Dün geceki performansıyla, MVP ödülünü kazandığı 2011 sezonunda gibi gözükmüş olan Rose, verdiği röportajda şunları dile getirdi:

"Çok çalıştım. Bunu taraftarlar ve organizasyon için yaptım. Kazanmak için her şeyi yapıyorum, ve bu gece harika bir geceydi. Mutluyum. Halen dank etmiş değil. Şu andaki hissiyatımı kelimeler anlatamaz. Uzun zaman olmuştu."

"D-ROSE HALA BİR SÜPER KAHRAMAN"

LeBron James ise, Rose'un neden halen bir "süper kahraman" olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Sakatlıklarla çoğ kez boğuştuktan sonra bu şekilde dönebilmek, Minnesota'da kariyer rekorunu kırabilmesi, bence inanılmaz. Bana kalırsa her çocuk, ve spor yapması da şart değil, hayatında bazı başarılara ulaşmak konusunda önünde engelleri bulunan her çocuk bu geceki Derrick Rose'un performansına bakabilir. Oynadığımız oyun bu yüzden inanılmaz, çünkü bir süper kahraman düştüğünde, halen bir süper kahramandır. Derrick Rose da neden hala bir süper kahraman olduğunu gösterdi."

İkinci yarıda 34 sayı atmış olan Rose, bu sayıların 15'ini çekişmeli geçen son çeyrekte buldu ve maç kazandıran bloğu da yaptı.




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