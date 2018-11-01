Rose, muazzam performansı sonrası gözyaşlarına boğuldu

"D-ROSE HALA BİR SÜPER KAHRAMAN"

İLGİLİ VİDEO

Geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı 128-125 alınan galibiyette 50 sayı kaydetmiş olan Derrick Rose, karşılaşma sonrasında yaptığı röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.Dün geceki performansıyla, MVP ödülünü kazandığı 2011 sezonunda gibi gözükmüş olan Rose, verdiği röportajda şunları dile getirdi:LeBron James ise, Rose'un neden halen bir "süper kahraman" olduğunu şu sözlerle açıkladı:İkinci yarıda 34 sayı atmış olan Rose, bu sayıların 15'ini çekişmeli geçen son çeyrekte buldu ve maç kazandıran bloğu da yaptı.