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Rondo, Cade Cunningham'e mentörlük etmek istiyor

NBA'in eski yıldız oyun kurucularından Rajon Rondo, Detroit Pistons'ın genç yıldızı Cade Cunningham hakkında oldukça olumlu konuştu.

calendar 29 Temmuz 2025 14:47 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rondo, Cade Cunningham'e mentörlük etmek istiyor
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NBA'in eski yıldız oyun kurucularından Rajon Rondo, Detroit Pistons'ın genç yıldızı Cade Cunningham hakkında oldukça olumlu konuştu.

Run It Back programına katılan Rondo, Cunningham'a mentörlük etmek istediğini dile getirdi ve yıldız guard'ın potansiyeline dikkat çekti.

"Cade'e oyunu nasıl yöneteceğini öğretebilirsem… O üç seviyeli bir skorer. Hem hücumda hem savunmada oyunu manipüle edebilir. Eğer onunla çalışabilirsem, özel bir oyun kurucu haline gelebilir," diyen Rondo, Cunningham'ın yıldız seviyeye ulaşabilmesi için küçük ayarlamalara ihtiyaç duyduğunu söyledi.


Rondo ayrıca, "Eğer takımında iki süper yıldız daha varsa, her gece 30 sayı atmak zorunda kalmaz. Ama gerekirse bunu da yapar. Bu tamamen kadro yapısıyla ilgili," ifadelerini kullandı.

2021 Draftı'nda 1. sıradan seçilen Cunningham, sakatlıklarla geçen ilk yıllarının ardından 2024–25 sezonunda 70 maçta oynadı ve 26.1 sayı, 6.1 ribaund ve 9.1 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. İlk kez All-Star seçilerek hem bireysel gelişimini hem de liderlik yönünü gözler önüne serdi.

Rondo'nun değerlendirmesi, sahadaki gözlemlerle örtüşüyor: Cunningham her geçen yıl daha da olgunlaşıyor ve elit oyun kurucular arasında kendine yer edinmeye başlıyor.

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