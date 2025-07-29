NBA'in eski yıldız oyun kurucularından Rajon Rondo, Detroit Pistons'ın genç yıldızı Cade Cunningham hakkında oldukça olumlu konuştu.Run It Back programına katılan Rondo, Cunningham'a mentörlük etmek istediğini dile getirdi ve yıldız guard'ın potansiyeline dikkat çekti.diyen Rondo, Cunningham'ın yıldız seviyeye ulaşabilmesi için küçük ayarlamalara ihtiyaç duyduğunu söyledi.Rondo ayrıca,ifadelerini kullandı.2021 Draftı'nda 1. sıradan seçilen Cunningham, sakatlıklarla geçen ilk yıllarının ardından 2024–25 sezonunda 70 maçta oynadı ve 26.1 sayı, 6.1 ribaund ve 9.1 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. İlk kez All-Star seçilerek hem bireysel gelişimini hem de liderlik yönünü gözler önüne serdi.Rondo'nun değerlendirmesi, sahadaki gözlemlerle örtüşüyor: Cunningham her geçen yıl daha da olgunlaşıyor ve elit oyun kurucular arasında kendine yer edinmeye başlıyor.