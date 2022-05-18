Ronaldo'nun saatinin değeri dudak uçuklattı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo futbolu dışında lüks eşyalara harcadığı ücretlerle de konuşulmaya devam ediyor.



A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon Euro değerinde özel bir saat satın aldı.



232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti Chiron marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.



Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ