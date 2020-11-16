Ronaldo neden siyah krampon giymiyor?

Son dönemde siyah krampon giyen oyuncuların sayısı oldukça azaldı. Bunun nedeni nedir? Cristiano Ronaldo üzerinden verilen cevaba birlikte bakalım...

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ronaldo neden siyah krampon giymiyor?
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16 Kasım 2020 17:17
Bundan 30 yıl önce neredeyse her futbolcu siyah kramponlar giyiyordu. Çok nadir istisnalar vardı. Örneğin Belçikalı Vincenzo Schifo, kırmızı kramponları giyen ilk oyuncu olmuştu ve İspanyol Alfonso Perez de beyaz kramponlarla oynuyordu.

Günümüzde ise artık siyah krampon giyen oyuncu neredeyse hiç kalmadı. Rengarenk kramponlar üretiliyor ve futbolcular da bunları tercih ediyor; pembe, sarı, yeşil, kırmızı... Peki "siyahtan kaçışın" nedeni nedir? Her oyuncu için net bir cevabı olmasa da, Cristiano Ronaldo için var.

"RENKLİ OLUNCA HIZLI HİSSEDİYOR"

Cristiano Ronaldo'nun renkli kramponlar giymesinin nedeni psikolojik. Nike'ın birçok süperstar ile çalışan yöneticisi Max Blau, Portekizli süperstarın renkli krampon tercihini açıkça anlatıyor;

"Her şey onun, "Daha iyi olmalıyım" demesiyle başladı. O kendi üzerine düşeni yapıyordu ancak bizim de kendi görevimizi yapmamız lazımdı. Ona yardım edecek bir şey bulmalıydık. Yeni Mercurial Superfly'ı çıkardık ama siyah problemdi."

"Her oyuncunun favori rengi var. Renklerin oyuncuların beynini harekete geçirdiği, vücutta hareketlenme sağladığı bilimsel olarak kanıtlandı. İyi hissedersen, iyi oynarsın. Renkler sana güven verir. Ronaldo, daha yavaş göründüğü için siyah giymek istemedi. Ronaldo, hızlı olduğunu hissetmek istedi."



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