Ronaldo gitti, Benzema bitmedi!

2018/19: 21 gol

2019/20: 21 gol

2020/21: 23 gol

2021/22: 20 gol (devam ediyor)

Real Madrid'de yıldız oyuncu Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası performansını daha da artırdı.Fransız yıldız, Portekizli oyuncunun ayrıldığı 2018-19 yılından itibaren ligde aralıksız her yıl 20'nin üzerinde gol atarak performansını artırdı.Bu sezon yıldız oyuncu Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta, 27 gol, 12 asist yaptı.