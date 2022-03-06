Ronaldo gitti, Benzema bitmedi!

Real Madrid'de yıldız forvet Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası performansından bir şey kaybetmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo gitti, Benzema bitmedi!
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06 Mart 2022 18:16
Real Madrid'de yıldız oyuncu Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası performansını daha da artırdı.

Fransız yıldız, Portekizli oyuncunun ayrıldığı 2018-19 yılından itibaren ligde aralıksız her yıl 20'nin üzerinde gol atarak performansını artırdı.

Bu sezon yıldız oyuncu Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta, 27 gol, 12 asist yaptı.

Ronaldo ayrıldıktan sonra Fransız yıldızın La Liga'da attığı gol sayısı:

  • 2018/19: 21 gol
  • 2019/20: 21 gol
  • 2020/21: 23 gol
  • 2021/22: 20 gol (devam ediyor)
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