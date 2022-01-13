Ronaldo: 'En iyi futbolu oynamıyoruz'

Ole Gunnar Solskajer'in ardından Manchester United'ın başına geçen Ralf Rangnick'i Cristiano Ronaldo değerlendirdi.



Ronaldo, "Rangnick, Manchester United'a beş hafta önce geldi ve birçok şeyi değiştirdi. Ancak fikilerini futbolculara aktarmak için zamana ihtiyacı var. Bu zaman alan bir şey" ifadelerini kullandı.



"EN İYİ FUTBOLU OYNAMIYORUZ"



Alman teknik adama inandığını söyleyen yıldız futbolcu, "İşini iyi yapacaktır, buna inanıyorum. En iyi futbolu oynamadığımızı biliyorum ama bu durumu tersine çevirmek için çok fazla maçımız var" şeklinde konuştu.



Rangnick'in gelişinin ardından bazı noktalarda daha iyi oynamaya başladıklarını söyleyen Portekizli yıldız, "Daha iyi oynamaya başladık ama zamana ihtiyaç var. Oyuncuların mentalitesini, oynama şeklini, kültürü, sistemi değiştirmek kolay değil. İyi bir iş çıkaracağına inanıyorum" dedi.





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