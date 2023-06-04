Romain Saiss, Konyaspor maçında yok

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 yenen Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi yaşandı.
Topuğundan bir sakatlık geçiren tecrübeli stoper, ligin son haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
33 yaşındaki Romain Saiss, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.
Topuğundan bir sakatlık geçiren tecrübeli stoper, ligin son haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
33 yaşındaki Romain Saiss, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.