Romain Saiss, Konyaspor maçında yok

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, ligin son haftasında oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

, Fotoğraf; AA
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Romain Saiss, Konyaspor maçında yok
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04 Haziran 2023 16:23
Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 yenen Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi yaşandı.

Topuğundan bir sakatlık geçiren tecrübeli stoper, ligin son haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

33 yaşındaki Romain Saiss, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.



 
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