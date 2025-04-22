Roma, Saelemaekers'in bonservisini istiyor, Milan'ın cevabı: 20 Milyon!

Serie A'da sezon sonuna yaklaşılırken Roma, Alexis Saelemaekers'in bonservisini almak için Milan ile görüşmelere başladı. Başkent temsilcisi, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncunun performansından memnun.



İtalyan basınından Il Messaggero'nun haberine göre Milan, Saelemaekers için 20 milyon euro talep ediyor. Ancak bu rakam, sezon başında Roma ile sözlü olarak anlaşılan bedelin oldukça üzerinde. Giallorossi cephesi, bu yüksek bedeli ödemeye sıcak bakmıyor.



Görüşmelerin bir diğer ayağında ise Tammy Abraham bulunuyor. İngiliz forvetin geleceği de iki kulüp arasında yapılacak temaslarda ele alınacak. Abraham, şu anda Milan'da kiralık olarak forma giyiyor.



Öte yandan haberde, Saelemaekers için İngiltere'den Nottingham Forest ve Newcastle United gibi kulüplerin 20 milyon euroyu gözden çıkarabileceği belirtiliyor.



Roma ile Milan'ın sezon sonunda yeniden masaya oturması ve Saelemaekers'in başkentteki geleceğini netleştirmesi bekleniyor.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon Roma ile 28 maçta forma giyen Belçikalı oyuncu, 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı.



