14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-155'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Roma, Leon Bailey için Aston Villa'nın kapısını çaldı

Roma, Aston Villa'nın kanat oyuncusu Leon Bailey için kiralama ve satın alma opsiyonlu teklif yaptı. İtalyan kulüp, oyuncunun menajerleriyle de temas halinde.

calendar 14 Ağustos 2025 10:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Jamaikalı yıldızı Leon Bailey'i transfer listesine aldı.

İtalyan kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Roma, Leon Bailey'i sezonluk kiralamak ve anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemek istiyor. Aston Villa ile ilk temaslar kurulurken, görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

MENAJERLERLE TEMAS SÜRÜYOR



Roma yönetimi aynı zamanda Leon Bailey'nin menajerleriyle de doğrudan temas halinde. Oyuncunun Roma'ya sıcak bakması durumunda transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

LİSTEDE TEK İSİM DEĞİL

Öte yandan İtalyan temsilcisinin hücum hattını güçlendirmek için başka alternatifleri de değerlendirdiği belirtiliyor. Ancak Leon Bailey transferi şu anda öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
