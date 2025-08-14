Roma, Leon Bailey için Aston Villa'nın kapısını çaldı

Roma, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Jamaikalı yıldızı Leon Bailey'i transfer listesine aldı.



İtalyan kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.





SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA



Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Roma, Leon Bailey'i sezonluk kiralamak ve anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemek istiyor. Aston Villa ile ilk temaslar kurulurken, görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.





MENAJERLERLE TEMAS SÜRÜYOR

Roma yönetimi aynı zamanda Leon Bailey'nin menajerleriyle de doğrudan temas halinde. Oyuncunun Roma'ya sıcak bakması durumunda transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği ifade ediliyor.





LİSTEDE TEK İSİM DEĞİL





Öte yandan İtalyan temsilcisinin hücum hattını güçlendirmek için başka alternatifleri de değerlendirdiği belirtiliyor. Ancak Leon Bailey transferi şu anda öncelikli hedefler arasında yer alıyor.



