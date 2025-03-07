Roma'da Ranieri fark yarattı!

İtalya Serie'de sezona istediği gibi başlayamayan Roma, Daniele De Rossi ve Ivan Juric'in ardından Claudio Ranieri'yi göreve getirmişti.



İtalyan ekibi, Ranieri ile kendisini buldu. Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Athletic Bilbao'yu mağlup eden Roma, Ranieri yönetiminde 24 maça çıktı ve 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.



Athletic Bilbao galibiyetiyle Avrupa'da avantajı kapan Roma, küme düşme hattına yakın bölgede görevi devralan Ranieri ile ligde sekizinci sıraya kadar çıktı.



Sergilediği performansla İtalya Serie A'da şubat ayının da menajeri seçilen 73 yaşındaki Ranieri, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada sezon sonunda teknik direktörlük kariyerini noktalayacağını duyurmuştu.



Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğundan ayrılarak Roma'da kulüp yönetiminde görev alması beklenen Ranieri, İtalyan ekibinin yeni teknik direktör seçiminde de etkili olacak.



