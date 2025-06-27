Roma'da hedef Gianluca Scamacca

Teknik direktörlük görevine Gian Piero Gasperini'yi getiren Roma, transfer döneminde kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın transfer listesinde yer alan isimlerden biri Atalanta'da Gianluca Scamacca.



Roma'nın İtalyan santrforu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve İtalyan oyuncunun menajeri ile Atalanta ile temasa geçtiği kaydedildi.



Scamacca, geçtiğimiz sezonda sakatlığı nedeniyle yalnızca bir maçta süre bulabildi.



Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Gianluca Scamacca'nın Atalanta ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



