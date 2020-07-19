Rodrygo, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüşe inanıyor

İspanya La Liga'da şampiyonluğa 34. kez ulaşan Real Madrid'de gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Real Madridli genç oyuncu Rodrygo, zorlu maçta rakiplerini geçebileceklerine inanıyor.



Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki ilk maçta rakibine 2-1 kaybetti. Eflatun-Beyazlılar aynı zamanda ilk maçta kırmızı kart gören, Sergio Ramos'tan da yoksun olacak.



"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİL"



Rodyrgo yaptığı açıklamada; "Söz konusu Real Madrid olunca hiçbir şey imkansız değil. Manchester City'nin kalitesinden dolayı maçın kolay olmayacağını biliyoruz ancak bu geri dönüş için savaşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda iyi durumdayız. Ligde 10 maç kazanmamız, bize özgüven verdi." dedi.



Rodrygo, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında mükemmel hat-trick (sol ayak, sağ ayak ve kafa vuruşu) yaparak, Devler Ligi'nde bunu yapan en genç oyuncu olma rekorunu Kylian Mbappe'den aldı.



