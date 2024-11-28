Rodri: "Bu sezon geri dönmek istiyorum"

Manchester City'de çapraz bağ sakatlığı bulunan Rodri, bu sezon geri dönmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rodri: 'Bu sezon geri dönmek istiyorum'
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28 Kasım 2024 20:20
Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, bu sezon geri dönmek istediğini söyledi.

Eylül ayında yaşadığı çapraz bağ yırtığı sakatlığının ardından sezonun geri kalanında forma giymeyeceği açıklanan İspanyol orta saha oyuncusu, "Hedefim bu sezon geri dönmek, altı ya da yedi ay içerisinde iyileşmek. Bu sezona nokta koymadım ama hata yapmak da istemiyorum." diye konuştu.

İlk sakatlığı döneme göre şu anda daha iyi olduğunu söyleyen Rodri, "İlk bir buçuk ay çok acı vericiydi, yürüyemiyordum ama şimdi daha iyi." sözlerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlanmadan önce 3 maçta sahaya çıkmıştı.

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