Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Trabzon'da karşı karşıya geldi., bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta'amağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı.Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 52 ve 68. dakikalarda'den geldi.Trabzonspor, 46. dakikada Ekuban'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı.ile uzun süre görüşen hakem Suat Arslanboğa, görüşmenin ardından kararını değiştirmedi ve topun başına Hugo Rodallega geçti.Penaltıda panenka deneyen Rodallega'nın vuruşu üst direkten döndü. Ardından kendi topunu tamamladı ancak hakem ofsayt kararını verdi. Öte yandan Rodallega, Süper Lig kariyerinde toplam 7 penaltıdan 4'ünü gole çeviremedi.Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 2. yenilgisini aldı ve 33 puanla 6. sırada kaldı. Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanla 10. sıraya yükseldi.Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, kaptanı Jose Sosa'ya kavuştu.Ligin 16. haftasında 16 Aralık 2018 tarihinde Beşiktaş ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Arjantinli futbolcu, 63 gün sonra bordo-mavili takım formasıyla bir lig maçına çıktı.Tedavisinin ardından geçen hafta Galatasaray ile yapılan maçın kadrosuna alınan bordo-mavili oyuncu, Toure'nin yerine ilk 11'de forma şansı bularak 5 maç sonra da ilk 11'de görev yaptı.Teknik direktör Ünal Karaman, bu değişiklikle geçen haftaki kadroya göre tek değişiklik yaptı. Karaman, Uğurcan Çakır'ın yerine Arda Akbulut'a görev verirken Novak'ın yokluğunda da yine İranlı futbolcu Amiri'yi oynattı.Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Novak ve Uğurcan olmak üzere 4 futbolcu kadroda yer almadı.Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.Medical Park Stadı'nın önemli kısmını dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümdeki yerlerini aldı.Trabzonsporlu taraftarlar, son haftalardaki hakem hatalarına tepkilerini sürdürdü.Bordo-mavili taraftarlar, siyah kartonlar üzerine 'yeter artık' yazılı dövizler açarak hakem hatalarına tepki gösterdi.Maç öncesi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda yemekte buluştu. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemekte, müsabaka anısına Aytemiz Alanyaspor yönetimine telkari kaplama plaket hediye edildi.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.29. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür kontrol ettiği topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi ancak kaleci Haydar Yılmaz, sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.40. dakikada Campos'un ceza alanı dışından şutunda top üsten auta gitti.44. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Ekuban'ın yerden şutunda, kaleci Haydar Yılmaz topu iki hamlede kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.Detaylar birazdan...