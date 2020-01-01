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Rockets, Harden için Denver'dan Porter Jr.'ı hedef aldı

Houston Rockets'ın, Denver Nuggets ile olası bir James Harden anlaşmasında Michael Porter Jr.'ı hedef aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, Denver Nuggets ile olası bir James Harden anlaşmasında Michael Porter Jr.'ı hedef aldığı bildirildi.

Denver Post'tan Mike Singer'a göre Rockets, muhtemel bir Harden takasıyla ilgilenebilecek diğer takımlar arasında bulunan Nuggets'ı aradı, ancak görüşmeler ciddi bir ilerleme kaydetmedi.

Rockets'ın ilgisi Porter Jr. üzerine yoğunlaşırken, herhangi bir anlaşmanın maaş alanını doldurmak için Will Barton ve Gary Harris'i de içermesi gerekiyor.

Singer, Denver'ın ne olursa olsun Jamal Murray'yi herhangi bir takas paketine dahil etmediğini, çünkü ekibin kendisi ve Nikola Jokic'i takımın temel taşları olarak gördüğünü belirtti.

Houston'ın Harden ile ilgili herhangi bir takası kabul etmek için güçlü bir Draft seçimi ile birlikte genç bir süperstar talep ettiği bildirilmişti.


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