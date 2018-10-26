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Robin van Persie: ''Nefret etmeyin...''

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin Van Persie, Ajax - Feyenoord derbisi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Robin van Persie: ''Nefret etmeyin...''
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26 Ekim 2018 16:12
Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin Van Persie, haftasonu oynanacak Ajax - Feyenoord maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınına konuşan van Persie, Pazar günü oynanacak derbi maçı için ''Konuştuğum her taraftara korkmayın diyorum. Ajax - Feyenoord maçları güzel bir savaş. Böyle bir rekabete sahip olduğumuz için mutlu olmalıyız. İnsanlar bu maça klasik diyor.'' sözlerini kullandı.

''NEFRET KÖTÜ BİR ŞEY, ANLAMIYORUM''

Rakipleri Ajax'a saygılı olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Bazı insanların böyle maçlarda rakiplerinden nefret etmesini anlamıyorum. Nefret kötü bir şeydir, rakibinizden nefret etmeyin. Alt yaş takımlarından beri derbi maçlara çıkıyorum ve bundan hiç rahatsız değilim.'' dedi.

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