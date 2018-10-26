Robin van Persie: ''Nefret etmeyin...''

Hollanda Ligi'ndeforması giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü, haftasonu oynanacak Ajax - Feyenoord maçı hakkında açıklamalarda bulundu.Hollanda basınına konuşan van Persie, Pazar günü oynanacak derbi maçı için ''Konuştuğum her taraftara korkmayın diyorum. Ajax - Feyenoord maçları güzel bir savaş. Böyle bir rekabete sahip olduğumuz için mutlu olmalıyız. İnsanlar bu maça klasik diyor.'' sözlerini kullandı.Rakipleri Ajax'a saygılı olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Bazı insanların böyle maçlarda rakiplerinden nefret etmesini anlamıyorum. Nefret kötü bir şeydir, rakibinizden nefret etmeyin. Alt yaş takımlarından beri derbi maçlara çıkıyorum ve bundan hiç rahatsız değilim.'' dedi.