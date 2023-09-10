Roberto Pereyra, Udinese ile anlaştı

İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Roberto Pereyra'nın geleceği belli oluyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roberto Pereyra, eski kulübü Udinese ile yeniden anlaşmaya vardı.
Pereyra'nın Udinese ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilirken anlaşmanın kısa süre içinde duyuralacağı ifade edildi.
TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Ayrıca haberde; Roberto Pereyra'nın Türkiye ve Brezilya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roberto Pereyra, eski kulübü Udinese ile yeniden anlaşmaya vardı.
Pereyra'nın Udinese ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilirken anlaşmanın kısa süre içinde duyuralacağı ifade edildi.
TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Ayrıca haberde; Roberto Pereyra'nın Türkiye ve Brezilya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı.