Roberto Pereyra, Udinese ile anlaştı

Beşiktaş'ın ilgisini sürdürdüğü Roberto Pereyra, Udinese ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roberto Pereyra, Udinese ile anlaştı
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10 Eylül 2023 16:51
İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Roberto Pereyra'nın geleceği belli oluyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roberto Pereyra, eski kulübü Udinese ile yeniden anlaşmaya vardı. 

Pereyra'nın Udinese ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilirken anlaşmanın kısa süre içinde duyuralacağı ifade edildi. 

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ 

Ayrıca haberde; Roberto Pereyra'nın Türkiye ve Brezilya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı. 

 

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