Roberto De Zerbi'den Inter cevabı

Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Inter ile ilgili gelen soruya cevap verdi.



Adı Inter ile anılan De Zerbi, basın toplantısında konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bana İtalya'dan çağrı var mı, hayır" şeklinde konuştu.



SIMONE INZAGHI İLE YOLLAR AYRILABİLİR



Bu sezon İtalya Serie A'da beklentilerin bir hayli altında kalan Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi için ayrılık çanları çalıyor. Inter, Şampiyonlar Ligi'nde alınacak skorlara göre Inzaghi ile ilgili karar verecek.





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