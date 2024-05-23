Robert Andrich: "Seri bu maçta bitmemeliydi"

Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Robert Andrich, UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya 3-0 kaybetmeleri üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Robert Andrich: 'Seri bu maçta bitmemeliydi'
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23 Mayıs 2024 01:03
Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Robert Andrich, UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya 3-0 kaybetmeleri üzerine konuştu.

Kaybetmeyi hak ettiklerini söyleyen Andrich, "İlk mağlubiyetimizin önemsiz bir maçta gelmesini tercih ederdim. Bunu kabul etmek çok zor ama kendimize karşı dürüst olmalıyız. Kaybetmeyi hak ettik, bu yüzden başımız dik bir şekilde dışarı çıkmalı ve Atalanta'yı tebrik etmeliyiz. Bugün kesinlikle bizden daha fazla hak ettiler." ifadelerini kullandı.
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