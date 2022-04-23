Rizespor seyircisinden Arda Güler'e alkış!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren Arda Güler'e ev sahibi ekibin taraftarları alkışla destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rizespor seyircisinden Arda Güler'e alkış!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2022 01:32
Fenerbahçe'nin Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

Çaykur Rizespor taraftarı maçın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler'e alkışlarla destek verdi.

46. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren genç oyuncu Çaykur Rizespor taraftarlarınca alkışlanması maçın dikkat çeken anlarından bir tanesi oldu.

TAHİR KIRAN BİTİMİ BEKLEMEDİ

Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, maçın bitimini beklemeden stattan ayrıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ