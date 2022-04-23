Rizespor seyircisinden Arda Güler'e alkış!

Fenerbahçe'nin Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta eşine az rastlanır bir olay yaşandı.
Çaykur Rizespor taraftarı maçın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler'e alkışlarla destek verdi.
46. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren genç oyuncu Çaykur Rizespor taraftarlarınca alkışlanması maçın dikkat çeken anlarından bir tanesi oldu.
TAHİR KIRAN BİTİMİ BEKLEMEDİ
Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, maçın bitimini beklemeden stattan ayrıldı.
Çaykur Rizespor taraftarı maçın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler'e alkışlarla destek verdi.
46. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren genç oyuncu Çaykur Rizespor taraftarlarınca alkışlanması maçın dikkat çeken anlarından bir tanesi oldu.
TAHİR KIRAN BİTİMİ BEKLEMEDİ
Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, maçın bitimini beklemeden stattan ayrıldı.