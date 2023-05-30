Rizespor'da İlhan Palut sesleri

Bir yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönen Çaykur Rizespor'da, gelecek sezon teknik adamlık koltuğunda oturacak isim belli oluyor.



Sözleşmesi sona eren Bülent Korkmaz'la yola devam etmeyi düşünmeyen Karadeniz ekibinde listenin ilk sırasında İlhan Palut yer alıyor. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran 46 yaşındaki hocayla temas kuran mavi-yeşilli yöneticiler olumlu yanıt aldı. Taraflar arasındaki anlaşmanın yakın olduğu ve kısa süre içinde bir görüşme daha planlandığı öğrenildi.



KONYA'DA ÜÇÜNCÜLÜK YAŞADI



Süper Lig ekiplerinden başka teklifler de alan İlhan Palut'un, gelecek sezon Çaykur Rizespor'un başına geçmesine kesin gözle bakılıyor. Son olarak Konyaspor'da görev yapan Palut, geçtiğimiz ocak ayında takımdan ayrılmıştı. Hatayspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken deneyimli teknik adam, bordo- beyazlı ekibi Süper Lig'e taşımıştı. Daha sonra Göztepe'nin başına geçen 46 yaşındaki hoca, 2021-2022 sezonunda Konyaspor'la 68 puan toplamış ve ligi 3.'lük koltuğunda tamamlamıştı.



KUPAYLA YİĞİT'E GİTTİLER!



Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını üzerine kale direği devrilmesi sonucu vefat eden 8 yaşındaki Yiğit Demirel'in kabrine götürdü. Twitter'dan paylaşan kulüp, "Hiçbir kupa senden daha değerli değil, Yiğidim..." notunu düştü.



TRANSFER PLANI YAPILACAK



Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, pazartesi gününden itibaren teknik adam görüşmelerine başlayacağını belirtmişti. Turgut, transfer planmasını da bir aksilik olmazsa Palut'la yapmayı planlıyor. İzlediği oyuncuları Palut'a sunacak Turgut, yeni transferlere de 20 Haziran'a kadar nokta koymayı hedefliyor.